بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فايكنج النرويجي بدوري أبطال أوروبا

أهدر بايرن ميونخ فرصة العودة بالنقاط الثلاث من ملعب فايكنج النرويجي، بعدما انتهت مواجهتهما بالتعادل 3-3، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وبدأ الفريق النرويجي المباراة بصورة مفاجئة، إذ احتاج إلى 72 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عن طريق جياني ستينسنيس، الذي حول ركلة ركنية نفذها زلاتكو تريبيتش إلى هدف بضربة رأس.

وواصل فايكنج استغلال بدايته القوية، ونجح بيتر كريستيانسن في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 38، بعدما استقبل تمريرة من إريك بوثيم، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون مقابل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف بايرن ميونخ محاولاته للعودة إلى المباراة، وقلص هاري كين الفارق في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب الإنجليزي ويسجل هدف التعادل بعد 6 دقائق، مستفيدًا من عرضية جوشوا كيميتش التي قابلها بضربة رأس.

واستمر الضغط البافاري حتى نجح لويس دياز في قلب النتيجة لصالح فريقه، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 71، إثر عرضية أرسلها كونراد لايمر، ليصبح بايرن متقدمًا بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرًا بهدفين.

ولم تدم أفضلية الفريق الألماني طويلًا، إذ تلقى ضربة قوية بعد 3 دقائق فقط، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مايكل أوليسي عقب حصوله على إنذارين، ليضطر بايرن إلى استكمال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

واستفاد فايكنج من النقص العددي في صفوف ضيفه، وواصل محاولاته حتى أدرك هيرمان هاوجن التعادل في الدقيقة 90، بضربة رأس مستغلًا عرضية جديدة من تريبيتش، ليُنهي المواجهة بنتيجة 3-3 ويحرم بايرن ميونخ من حصد الفوز بعد عودة قوية للفريق الألماني في الشوط الثاني.