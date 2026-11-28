كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات ملف التعاقد مع محلل أداء جديد للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة سامي قمصان.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أحمد صبري، المرشح لتولي منصب محلل الأداء بالجهاز الفني للأهلي، سبق له العمل داخل النادي في ملف الإسكاوتنج خلال فترة سابقة.

وأوضح أن أحمد صبري عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على الكرة، للاستماع إلى رؤيته بشأن العمل داخل المنظومة الكروية بالنادي، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وأضاف أن صبري يمتلك أكثر من عرض للعمل، من بينها عروض داخل مصر وخارجها، وهو ما يجعل حسم موقفه مرتبطًا بالمفاوضات والاتفاق النهائي مع إدارة الأهلي.

وأشار أمير هشام إلى أن أحمد صبري سبق له العمل في ليبيا ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، كما جاء ترشيحه للانضمام إلى الجهاز الفني للأهلي من جانب ياسر رضوان، المدرب العام الحالي للفريق.