حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزًا مهمًا على نظيره الأهلي بنتيجة 96-84، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات سلسلة نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

الاتحاد السكندري يهزم الأهلي

ونجح زعيم الثغر في تقديم مباراة قوية، ليحسم المواجهة لصالحه بفارق 12 نقطة، ويعيد المنافسة على لقب البطولة إلى نقطة التعادل، بعدما أصبحت نتيجة سلسلة النهائي انتصارين لكل فريق.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم لقب دوري المرتبط إلى مباراة فاصلة تقام غدًا، لتكون المواجهة الأخيرة هي الفيصل في تحديد بطل المسابقة هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة المرتقبة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في حصد اللقب، وطموح الاتحاد السكندري في مواصلة عروضه القوية والتتويج بالبطولة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الحاسمة التي ستحدد صاحب الكلمة الأخيرة في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد سلسلة شهدت ندية وإثارة بين قطبي كرة السلة المصرية.