في مشهد مهيب خيم عليه الحزن والأسى، شاركت مديرية أوقاف الشرقية في أداء صلاة الجنازة على جثامين 4 من شهداء حادث الوراق، عقب صلاة العشاء مساء اليوم، وسط مشاركة من القيادات الدعوية والتنفيذية وأهالي الشهداء، الذين ودعوا أبناءهم في مشهد مؤثر.

وضمت قائمة الضحايا كلًا من حمادة جمعة عبدالحميد اليماني من قرية بردين بمركز الزقازيق، ومصطفى لطفي عبدالصمد من قرية منشية صفوت، ومحمد عبدالله محمد من قرية فرغان بمركز ديرب نجم، وأحمد رضا أحمد سالم من قرية الطويلة بمركز فاقوس.

جاءت مشاركة المديرية بتكليف من الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، لمديري الإدارات المعنية، للمشاركة في صلاة الجنازة ومساندة أسر الشهداء وتقديم واجب المواساة لهم.

وأكد وكيل الوزارة أن رحيل الشهداء يمثل ألمًا في قلوب الجميع، مشددًا على أهمية التكاتف والتراحم والوقوف بجانب أسرهم في هذا المصاب الأليم.

ووجّه وكيل الوزارة بتكليف مديري الإدارات المعنية بحضور واجب العزاء غدًا لدى أسر الشهداء، كلٌّ في محل إقامته، من خلال وفود رسمية تضم الأئمة والخطباء، لتقديم خالص العزاء والمواساة.

وتقدمت مديرية أوقاف الشرقية بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وذويهم وأهالي قراهم، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.