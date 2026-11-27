كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إعلان استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء في المرتبة الثانية بنظام التناوب مع غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة أن نتنياهو قد يعلن استعداده لهذا المقترح خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبررًا قراره المحتمل بأنه يأتي «من أجل أمن إسرائيل».

في المقابل، اتهم آيزنكوت حزب الليكود بعدم إبداء رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أن أسبوعين من المفاوضات وعقد خمسة اجتماعات كانت كافية للتوصل إلى تفاهمات لو توافرت الإرادة السياسية.

وقال آيزنكوت إن المفاوضات لا ينبغي أن تقتصر على توزيع المقاعد أو تحديد أولوية الحديث، وإنما يجب أن تتناول القضايا الجوهرية والقيم السياسية، مشيرًا إلى أن الليكود لم يُظهر حتى الآن استعدادًا لإحراز تقدم في الملفات الأساسية.

وأضاف أن حزبه لا يزال منفتحا على التوصل إلى اتفاق، شريطة أن يكون هناك تغيير حقيقي في المسار واتخاذ قرارات جريئة، محذرا من أن استخدام حزبه مجرد أداة لإعادة تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، دون تغيير حقيقي، يمثل خيانة لمطالب الجمهور الإسرائيلي بالتغيير.

وأوضحت الصحيفة أن مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تأتي بعدما فقدت كتلته أغلبيتها البرلمانية لصالح الكتلة التي يقودها آيزنكوت، عقب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة استمرار المفاوضات بين ممثلي حزب الليكود وحزب «يشار»، حيث تسعى كتلة آيزنكوت إلى استكمال الاتفاقات الائتلافية وتوقيعها وتقديمها إلى الكنيست بحلول الأول أو الثاني من ديسمبر المقبل، مع استمرار المشاورات بشأن انضمام حزب «يهدوت هتوراه» المتحد إلى الائتلاف المحتمل.

وفي المقابل، أعرب مسؤولون داخل معسكر التغيير عن مخاوفهم من أن يستغل نتنياهو الوقت المتبقي لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات بشأن طبيعة الشراكة السياسية وتوزيع المناصب.