نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- "مودة" يحتفل باليوم العالمي للطفل بتنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية داخل 10 مدارس بـ10 محافظات لصالح 1700 مستفيد ومستفيدة من الأطفال وأولياء الأمور

- "التضامن الاجتماعي" و"التربية والتعليم" تؤهلان 340 اخصائياً اجتماعياً بـ 17 محافظة ضمن مبادرة “مودة.. تربية.. مشاركة”

- التضامن الاجتماعي تنظم فعاليات معرض "ديارنا الأثاث" بمحافظة المنيا في الفترة من 25 نوفمبر وحتي 10 ديسمبر

- التضامن الاجتماعي تشارك ضمن الوفد المصري في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال

- التضامن الاجتماعي تشارك ضمن الوفد المصري في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية مبادرة "الأب القدوة" لتكريم الآباء الملهمين ونماذج ملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرة

- «التضامن الاجتماعي» ومؤسسة «علم» للتطوير المجتمعي توقعان بروتوكولًا لتطوير وتشغيل عدد من الحضانات على مستوى الجمهورية

- تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

.. وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولي للمنتدي الدولي للحماية الاجتماعية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء : تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين الجمعية الاقتصادية المصرية على هامش فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة

- التضامن الاجتماعي تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية " تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية بسنغافورة على هامش فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وكيل الأمين العام والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة

- المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يستعرض “التمويل المستدام والحوكمة الفعالة لنظم الحماية الاجتماعية”

- المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يناقش جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»

- المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يشهد جلسة «من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة الكريمة: تعزيز الحماية الصحية..والعمالة غير المنتظمة.. والمعاشات .. واقتصاد الرعاية»

- المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يناقش “الحماية الاجتماعية في العصر الرقمي..من البيانات إلى التنفيذ”

- وزيرة الشؤون الاجتماعية بلبنان ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية بسنغافورة يشاركان في جلسة التمويل المستدام والحوكمة الفعالة لنظم الحماية الاجتماعية بالمنتدي الدولي للحماية الاجتماعية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تكرّم المشاركين في ورش عمل تقرير إطار الحماية الاجتماعية في مصر.. على هامش فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتوفير طرف صناعي لسائق «تريلا» صحراوي البحيرة وتلبية جميع احتياجات أسرته

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات جلسة «ربط الدعم بالفرص الاقتصادية وسبل العيش» ضمن المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

- المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يناقش آليات «الحماية المستجيبة للصدمات والأزمات»

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والقائمة بأعمال وزير الدولة لشؤون الإغاثة بدولة فلسطين

- المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يناقش جلسة تحت عنوان «تعزيز الإتاحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة»

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات جلسة "مستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير" ضمن فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

- تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن ختام فعاليات النسخة الأولي للمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حريق سيارة مواد بترولية أعلى الطريق الدائرى بالوراق بالجيزة

- بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.. وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بالوراق في المستشفيات

- منظومة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي تتلقى استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق عبر الخط الساخن «16857»

- التضامن الاجتماعي تعلن فتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي لتلقي دعم رجال الأعمال والمجتمع المدني لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق

- التضامن الاجتماعي تتيح رقم انستاباي لتلقي دعم الراغبين في مساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق

- "التدخل السريع" بالإسكندرية ينقذ مسنًا من مخاطر الشارع.. واستقباله بدار رعاية كبار بلا مأوى لتوفير الرعاية اللازمة

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المديرة المسؤولة العالمية لشؤون المساواة بين الجنسين بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»

- التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل «الأدلة من أجل العمل..النهوض بالنظم الغذائية والقدرة على الصمود والنمو الشامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

- صندوق رعاية المسنين يجري تحاليل طبية لنزلاء "دار الهنا 2" بالتعاون مع جمعية الأورمان