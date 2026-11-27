توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدا السبت مع تأثر عدد من مناطق الجمهورية بشبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

الشبورة المائية الكثيفة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية

وقالت "إن الظاهرة الجوية المؤثرة غدا تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون خلال الفترة من الساعة الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأنها قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية".. داعية قائدي المركبات والمسافرين على الطرق إلى توخي الحذر الشديد والقيادة بهدوء والالتزام بتعليمات المرور.

وأوضحت أن الشبورة ستبدأ في التلاشي تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لتظل درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيكون خريفيا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم محافظات شمال البلاد، بينما يميل إلى الحرارة على محافظات جنوب الصعيد حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 32 و33 درجة مئوية.

وقالت إنه مع غياب أشعة الشمس سوف تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتتراوح الصغرى في القاهرة ما بين 13 و14 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وحول فرص سقوط الأمطار، أفادت غانم بأن هناك فرصا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة تصل إلى 30% فيما تشهد مناطق حلايب وشلاتين فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، مع وجود بعض السحب التي قد يصاحبها فرص ضعيفة للغاية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وقالت إن البلاد سوف تشهد تغيرات جوية اعتبارا من الاثنين المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع ؛ نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على عدد من مناطق الجمهورية.

وأضافت إن الحالة المرتقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس ببرودة الطقس فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأكدت أن هذه الفترة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى لتسجل 20 درجة مئوية في بعض الأيام، فيما تتراوح الصغرى ما بين 10 و12 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعامل مع التغيرات المرتقبة..مطالبة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل التقلبات الجوية المتوقعة وارتداء الملابس المناسبة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.