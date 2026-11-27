عاد ديفيد رايا، حارس مرمى فريق آرسنال، إلى التدريبات عقب تعرضه مؤخرًا لإصابة في كتفه الأيسر، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الجانرز لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد.

وكان الحارس الدولي الإسباني قد غاب عن مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، لكن مواطنه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول، لم يستبعد إمكانية مشاركته في مواجهة مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا للصحفيين يوم الجمعة: "لا أعلم، لا يزال أمامنا بضع ساعات قبل المباراة، ونحن نحاول استعادة جاهزية الجميع".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أمل في مشاركة رايا، أجاب: "نعم".

كما عاد بوكايو ساكا أيضًا إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

من جانبه، صرح إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة بأن المهاجم أنطوان سيمينيو بات قريبًا من العودة للملاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة الشهر الماضي.

وقال ماريسكا: "لدينا أخبار سارة، فأنطوان بات قريبًا جدًا من العودة، إنه أمر جيد بالنسبة لنا؛ فهو يتواجد بالفعل على أرض الملعب، ونأمل أن تكون عودته في الأسبوع المقبل".

يُذكر أن أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقدم بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل استئناف المسابقة.