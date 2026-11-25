تحدث الفرنسي ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، عن تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الأخيرة، معترفًا بصعوبة المرحلة التي يمر بها حامل لقب الدوري الإنجليزي، ومؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى المسار الصحيح.

وجاءت تصريحات شرقي عقب تعادل مانشستر سيتي أمام نابولي بنتيجة 2-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل الفريق الإنجليزي فقدان النقاط في المباريات الأخيرة.

وأكد اللاعب الفرنسي أن التعادل لم يكن النتيجة التي تطلع إليها الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا ما لديهم من أجل تحقيق الفوز، لكن بعض التفاصيل لم تسر وفقًا لما خططوا له، وهو ما تكرر خلال آخر مباراتين أو ثلاث مباريات.

وقال شرقي، في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي سبورت»: «أشعر بالإحباط عندما لا نتمكن من الفوز بمثل هذه المباريات، فنحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب، لكن الأمور لا تسير دائمًا بالشكل الذي نريده، وهذا ما حدث في المباريات الأخيرة».

وأضاف لاعب مانشستر سيتي أن الفريق بحاجة إلى زيادة معدلات العمل والتركيز خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز المرحلة الحالية واستعادة النتائج الإيجابية، مؤكدًا: «علينا العمل بشكل أكبر والعودة إلى طريق الانتصارات».

ريان شرقي يتحدث عن مواجهة أرسنال

وتطرق شرقي إلى المواجهة المقبلة أمام أرسنال، والمقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن، مشددًا على أن مانشستر سيتي سيدخل اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث، رغم إدراكه لصعوبة المهمة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق.

واختتم اللاعب الفرنسي حديثه بالتأكيد على رغبته في تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة، قائلًا: «كل ما أريده هو الانتصار، نحن نمر بفترة صعبة وهذا أمر واقع، لكننا سنذهب إلى لندن لمواجهة أرسنال بهدف تحقيق الفوز».