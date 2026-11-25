حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توجيه رسالة إلى الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن علاقته به، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات أو أمور عالقة بينهما، كما أعرب عن تقديره لوالده الكاتب الراحل محمود السعدني وعمه الفنان الراحل صلاح السعدني.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على «فيسبوك»: «مساء الخير.. ليس من عادتي التعليق على أشخاص أو أسماء في الفترة الأخيرة.. الأخ الأستاذ أكرم السعدني.. لا يوجد أي تقاطع في أي موضوع سابق بيني وبينك».

وأضاف: «أنا أحب والدك رحمه الله، وله صداقات وثيقة بنا في المملكة العربية السعودية ومهرجان الجنادرية وبرامج تلفزيونية، ويحظى بمحبة واحترام كبيرين عندنا، وأيضًا عمك النجم الكبير صلاح رحمه الله».

واختتم رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالته قائلًا: «وبما أنك أردت طي الماضي فأنا نسيته ولا أحمل في قلبي شيئًا.. تحياتي».

وتأتي رسالة تركي آل الشيخ في إطار التأكيد على تجاوز أي أمور سابقة، حيث شدد على عدم حمله أي مشاعر سلبية تجاه أكرم السعدني، مستعيدًا في الوقت نفسه علاقته الطيبة بوالده الراحل محمود السعدني، ومشيدًا بمكانة عمه الفنان الراحل صلاح السعدني وما يحظى به من محبة وتقدير في المملكة العربية السعودية.