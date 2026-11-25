حذرت منظمة أطباء بلا حدود من التداعيات الإنسانية والصحية لتصاعد الصراع في اليمن، مؤكدة أن استمرار المواجهات وتدهور الأوضاع الأمنية يفاقمان الضغوط على النظام الصحي المنهك، ويعرقلان حصول النساء والأطفال على الخدمات الطبية الأساسية، لا سيما في مناطق الساحل الغربي، وبالأخص مدينة المخا والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت المنظمة أن تزايد انعدام الأمن وحركة النزوح، إلى جانب مخاوف السكان من التعرض للتهجير، أدت إلى تفاقم الاحتياجات الطبية، في وقت تتقلص فيه قدرة الكثيرين على الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على العلاج اللازم، ما يضع الفئات الأكثر ضعفًا أمام مخاطر صحية متزايدة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، تجاوز عدد النازحين حديثًا في اليمن 357 ألف شخص، وهو ما أسهم في زيادة الضغط على الخدمات الصحية المحدودة، ورفع الاحتياجات الإنسانية والطبية، خصوصًا بين النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

أوضاع النساء في المخا والمفرق

وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن النساء الحوامل في مدينتي المخا والمفرق يواجهن صعوبات متزايدة في الوصول إلى المستشفيات بصورة آمنة، الأمر الذي قد يحرمهن من الرعاية الطبية في التوقيت المناسب، ويعرضهن لمضاعفات خطيرة خلال الحمل والولادة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهن.

كما نبهت المنظمة إلى أن تأخر حصول الأطفال حديثي الولادة والمرضى على العلاج اللازم قد يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة، لا سيما الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا، مؤكدة أن استمرار العوائق أمام الوصول إلى الخدمات الصحية يضاعف المخاطر على حياة هذه الفئات.

ولفتت المنظمة إلى أن النساء يواجهن مجموعة من التحديات التي تحول دون حصولهن على الرعاية الصحية، من بينها الخوف من الغارات الجوية، وتدهور الوضع الأمني، وصعوبة التنقل خلال ساعات الليل، فضلًا عن مخاوف تتعلق بسلامة المستشفيات في ظل التغيرات الأمنية المتواصلة.

وأكدت أن هذه الظروف لا تقتصر آثارها على صعوبة الوصول إلى العلاج فحسب، بل قد تدفع بعض النساء إلى تأجيل طلب الرعاية الطبية أو تجنب التوجه إلى المستشفيات، ما يزيد احتمالات تفاقم الحالات المرضية ويهدد صحة الأمهات والأطفال.

وتعكس هذه التحذيرات حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن، في ظل استمرار النزاع وتزايد أعداد النازحين، وتراجع قدرة المرافق الطبية على تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، خصوصًا في المناطق المتضررة من الصراع.