قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4843 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5660 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6446 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45280 جنيه.

الدولار



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.31 جنيه

سعر الشراء: 54.17 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.51 جنيه

سعر الشراء: 59.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.12 جنيه

سعر الشراء 89 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.47 جنيه

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.79 جنيه

سعر الشراء: 14.75 جنيه.



كما قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في مصر يوم 22 ديسمبر، موضحًا أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث تذبذبات في مواعيد الفصول، سواء من حيث بدايتها أو نهايتها.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن أبرز مظاهر التغيرات المناخية في مصر تتمثل في التفاوت الكبير بين درجات الحرارة خلال ساعات الليل والنهار، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سجلت نحو 13 درجة مئوية ليلًا، مقابل 28 و29 درجة نهارًا، فيما لا تزال درجات الحرارة في محافظات الصعيد تدور حول 30 درجة مئوية.

وأوضح أن هذا التباين يجعل المواطنين يشعرون بأجواء صيفية خلال النهار وشتوية خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والمشكلات الصحية، محذرًا من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا والاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية.

وأشار إلى أن هذه الفترة تُعرف شعبيًا باسم «أيام الحيرة»، بسبب التباين الواضح بين الأجواء نهارًا وليلًا، مؤكدًا أن هذه الحالة ستختفي خلال الأيام المقبلة مع الدخول التدريجي في أجواء الشتاء.

وفيما يتعلق بتوقعات فصل الشتاء المقبل، أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن نماذج التنبؤات العالمية تشير إلى احتمالية أن يكون الشتاء أقرب إلى شتاء عام 2020، الذي اتسم بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا، لافتًا إلى أن الشتاء الدافئ لا يعني غياب موجات البرودة الشديدة أو الصقيع، إذ قد تتخلله موجات قصيرة من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وأكد أن التوقعات الفصلية لا تتمتع بدرجة عالية من الدقة، وأن التنبؤات قصيرة المدى تصبح أكثر وضوحًا كلما اقتربنا من فصل الشتاء.

وعلى صعيد التأثيرات الزراعية، حذر فهيم من أن الشتاء الدافئ قد لا يكون مناسبًا لبعض أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، مثل المشمش والخوخ والعنب والكمثرى والتين والبرقوق والرمان، نظرًا إلى احتياج هذه الأشجار إلى عدد معين من ساعات البرودة خلال الشتاء قبل بدء موسم النمو في الربيع.

وأضاف أن المزارعين يمكنهم اتخاذ احتياطات زراعية، من بينها مراعاة التوقيت المناسب لكسر سكون الأشجار، وفقًا لطبيعة الشتاء ودرجات البرودة التي تتعرض لها المحاصيل.