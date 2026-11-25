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انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم / الأربعاء /، بمقدار 27.09 نقطة ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10024.44 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أنه تم تداول 160 مليونا و609 آلاف و16 سهما بقيمة 316 مليونا و682 ألفا و685.210 ريال، عبر تنفيذ 19063 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، بنهاية جلسة التداول، 611 مليارا و449 مليونا و730 ألفا و848.824 ريال، مقارنة بـ 613 مليارا و97 مليونا و922 ألفا و915.926 ريال، في الجلسة السابقة.