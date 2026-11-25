أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، مواليد 2009، التشكيل الأساسي في مواجهة منتخب بنما، بالمباراة التي تجمع المنتخبين في الرابعة والنصف، مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول، في بطولة كأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: مالك عمرو.

وفي خط الدفاع: آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، محمد جمال.

وفي الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، أحمد صفوت.

وفي الهجوم: خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عبيد، عبدالعزيز محمود، عزت عبدالمعز، أمير حسن، سيف كريم ، زياد سعودي، أدهم حسيب، عبدالعزيز خالد، أمير أبوالعز، خالد أبوالركب.

موعد مباراة مصر وبنما

يترقب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة مهمة أمام نظيره البنمي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، في لقاء يستهدف خلاله الفراعنة حسم التأهل إلى دور الـ32.

تنطلق مباراة مصر وبنما في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسط طموحات بتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

يدخل المنتخب المصري المواجهة برصيد 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب اليونان المتصدر برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على قطر بهدفين دون رد، سجلهما أحمد صفوت وخالد مختار، ليعوض خسارته أمام اليونان في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، يتذيل منتخب بنما ترتيب المجموعة دون نقاط، ما يمنح المنتخب المصري فرصة مهمة لتعزيز موقفه في سباق التأهل.

يمهد الفوز على بنما الطريق المباشر أمام الفراعنة لحسم التأهل برصيد 6 نقاط، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين اليونان وقطر، بينما تمنح لوائح البطولة بطاقات العبور إلى دور الـ32 لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.