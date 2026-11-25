يترقب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة مهمة أمام نظيره البنمي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، في لقاء يستهدف خلاله الفراعنة حسم التأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة مصر وبنما

تنطلق مباراة مصر وبنما في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسط طموحات بتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

موقف منتخب مصر في المجموعة

يدخل المنتخب المصري المواجهة برصيد 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب اليونان المتصدر برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على قطر بهدفين دون رد، سجلهما أحمد صفوت وخالد مختار، ليعوض خسارته أمام اليونان في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، يتذيل منتخب بنما ترتيب المجموعة دون نقاط، ما يمنح المنتخب المصري فرصة مهمة لتعزيز موقفه في سباق التأهل.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

يمثل الفوز على بنما الطريق المباشر أمام الفراعنة لحسم التأهل برصيد 6 نقاط، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين اليونان وقطر، بينما تمنح لوائح البطولة بطاقات العبور إلى دور الـ32 لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف في استغلال الحالة المعنوية للاعبين بعد الفوز على قطر، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بنما، لضمان مواصلة المشوار في مونديال الناشئين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنما

تقام المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتترقب الجماهير المصرية ظهور المنتخب في المواجهة الحاسمة، أملًا في حصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المنافسة في البطولة.