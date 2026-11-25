يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الجونة في مسابقة الدوري، لبدء الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الأفريقي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استغلال الأيام المقبلة لتجهيز الفريق على المستويين الفني والبدني، قبل المواجهة المقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر الجاري، في اختبار أفريقي يسعى الزمالك للخروج منه بنتيجة إيجابية.

وكان معتمد جمال قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب مباراة الجونة، من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة إلى أجواء التحضيرات للمنافسات القارية، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة وحاجة الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية.

ومن المنتظر أن تشهد التدريبات التركيز على الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب متابعة الحالة البدنية للاعبين، وتحديد العناصر الأكثر جاهزية لخوض اللقاء، في ظل رغبة الجهاز الفني في دخول المواجهة بأفضل تشكيل ممكن.

ويأمل الزمالك في استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها بعد الفوز الأخير بالدوري، وتحويلها إلى نتيجة إيجابية أمام الأفريقي التونسي، لمواصلة مشواره القاري وتحقيق أهدافه في البطولة.