أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، خلال هجوم قالت إنه يأتي في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد مواقع ومنشآت تستخدمها القوات الأوكرانية.

ونقلت الوزارة أن السفينة المستهدفة كانت تُستخدم في نقل الإمدادات إلى الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن استهدافها يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكرية للقوات الأوكرانية.

ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية، وفقاً لما ورد في بيانها، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الشحنة التي كانت تحملها السفينة، أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم تتضح على الفور أي معلومات مستقلة بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء القصف.

معلومات عن ميناء تشورنومورسك

ويُعد ميناء تشورنومورسك، الواقع على ساحل البحر الأسود بالقرب من مدينة أوديسا، أحد الموانئ البحرية المهمة في أوكرانيا، ويكتسب أهمية استراتيجية لارتباطه بحركة التجارة والنقل البحري، فضلاً عن دوره في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بالنقل والإمداد خلال الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتفاظ منطقة البحر الأسود بأهمية كبيرة في الحسابات العسكرية والاقتصادية للطرفين.