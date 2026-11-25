استقر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 عند آخر تراجع تم تسجيله أمس، بعدما عاد للهبوط مجددا ليستكمل موجة التراجع التي شهدها منذ أيام، وكان الذهب قد ارتفع يوم الاثنين الماضي بشكل مفاجئ، قبل أن يعود للتراجع يوم الثلاثاء، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 4,779 جنيه، لينخفض بمقدار 107 جنيهات عن سعره المسجل يوم الاثنين الماضي والذي كان 4,886 جنيه.

تراجع الذهب من جديد

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6,372 جنيه، لينخفض بمقدار 142 جنيها عن سعره المسجل يوم الاثنين الماضي والذي كان 6,514 جنيه.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5,575 جنيه، لينخفض بمقدار 125 جنيها عن سعره المسجل يوم الاثنين الماضي والذي كان 5,700 جنيه.

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 44,600 جنيه، لينخفض بمقدار 1000 جنيه عن سعره المسجل يوم الاثنين الماضي والذي كان 45,600 جنيه.

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 198,191 جنيه، لينخفض بمقدار 4,417 جنيه عن سعرها المسجل يوم الاثنين الماضي والذي كان 202,608 جنيه.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6,372 جنيه للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 5,841 جنيه للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5,575 جنيه للشراء،

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 4,779 جنيه للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم 3,186 جنيه للشراء، وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 44,600 جنيه للشراء، وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 198,191 جنيه للشراء.