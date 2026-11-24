​مع تزايد حركة التنقل اليومية بين القاهرة الكبرى ومحافظات صعيد مصر، لم يعد السفر مجرد رحلة عابرة، بل بات ضرورة حيوية تحكم إيقاع حياة آلاف الطلاب والموظفين وأصحاب الأعمال وفي قلب هذا الحراك، برزت خطوة وزارة النقل بتعزيز أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت" على خط (القاهرة - المنيا) ذهاباً وإياباً، كحل عملي يجمع بين الأمان، والانتظام، ومرونة الوصول.

​وداعاً لمركزية المواقف.. 13 نقطة انطلاق تغطي القاهرة الكبرى

​لطالما شكل الوصول إلى محطة الانطلاق الرئيسية عبئاً إضافياً يسبق مشقة السفر نفسه، خاصة في ظل الامتداد العمراني الكبير للقاهرة الكبرى. وللتغلب على هذه العقبة، اعتمدت خطة التشغيل الجديدة على اللامركزية، حيث أتاحت الشركة 13 محطة ركوب موزعة بعناية في مختلف أنحاء القاهرة والجيزة. هذا التوسع يمنح المسافر رفاهية اختيار أقرب نقطة انطلاق لمحل سكنه أو عمله، مما يوفر الوقت والجهد، مع إمكانية الاطلاع المسبق على مواعيد التحرك من كل محطة وتفاصيل الأسعار بكل شفافية عبر منصة الحجز الإلكترونية.

​إيقاع منتظم على مدار الساعة.. جدول رحلات يواكب كل الاحتياجات

​تعكس خريطة المواعيد اليومية للرحلات فهماً دقيقاً لطبيعة الركاب واحتياجاتهم المتباينة؛ فبين المسافر الذي يبدأ يومه مع خيوط الفجر الأولى للحاق بموعد عمل أو محاضرة جامعية، وبين من يفضل السفر الليلي الهادئ، تمتد الرحلات المباشرة من محطة "عدلي منصور" المركزية بالقاهرة إلى المنيا بواقع 11 رحلة يومياً، تبدأ من الواحدة والنصف صباحاً وتستمر بانتظام حتى العاشرة والنصف مساءً.

​وعلى الجانب الآخر، لا تقل وتيرة العودة من المنيا إلى محطة "عدلي منصور" بالقاهرة انتظاماً، حيث تنطلق 9 رحلات يومية تبدأ في تمام الواحدة والنصف صباحاً وتختتم جدولها في الحادية عشرة والنصف مساءً، مما يضمن للمسافرين مرونة كاملة في التخطيط لرحلاتهم دون القلق من فوات المواعيد.

التحول الرقمي يختصر المسافات قبل بدء الرحلة

​لم يقتصر التطوير على جودة الحافلات وانتظام المواعيد فحسب، بل امتد ليشمل تجربة الحجز نفسها، لتواكب متطلبات العصر الرقمي وتنهي عصر التكدس أمام شبابيك التذاكر. وبات بإمكان المواطن تأمين مقعده مسبقاً من منزله عبر عدة قنوات متكاملة:

​الحجز الإلكتروني المباشر: عبر الموقع الرسمي للشركة (www.superjet.com.eg).

​التواصل الفوري: من خلال خدمة تطبيق "واتساب" على الرقم المخصص (01070366339).

​الدعم والاستعلام: عبر الاتصال بالخط الساخن الموحد (19157)، بالإضافة إلى إتاحة الحجز التقليدي من خلال أقرب محطة للركاب.

​بهذه المنظومة المتكاملة، تواصل وزارة النقل ترجمة استراتيجيتها في ربط محافظات الجمهورية بشبكة نقل جماعي حضارية، تجعل من المسافة بين القاهرة وعروس الصعيد رحلة ميسرة وآمنة تليق بالمواطن المصري.



​مواعيد القيام من القاهرة (عدلي منصور) إلى المنيا

​01:30 صباحاً

​05:30 صباحاً

​07:00 صباحاً

​08:30 صباحاً

​10:00 صباحاً

​11:30 صباحاً

​01:00 ظهراً

​03:00 عصراً

​05:30 مساءً

​08:00 مساءً

​10:30 مساءً

​مواعيد القيام من المنيا إلى القاهرة (عدلي منصور)

​01:30 صباحاً

​03:15 صباحاً

​06:30 صباحاً

​08:15 صباحاً

​10:00 صباحاً

​01:30 ظهراً

​03:30 عصراً

​09:00 مساءً

​11:30 مساءً

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