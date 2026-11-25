أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مجموعة من المبادئ والمحددات الواضحة، في مقدمتها مفهوم "الاتزان الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن مصر تتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها ووحدة أراضيها.

الاتزان الاستراتيجي يعزز الثقة في الدبلوماسية المصرية

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وزارة الخارجية أصدرت منذ فترة كتابًا أبيض تحت مسمى "الاتزان الاستراتيجي"، وهو مصطلح استُمد بالأساس من حديث سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توضيح مبادئ السياسة الخارجية المصرية ومحدداتها وطريقة تحركها.

وأوضح أن القدرة على التوقع تمنح الثقة في الدبلوماسية المصرية، عندما تعلن الدولة المبادئ التي تتحرك في إطارها، ثم تنفذها على أرض الواقع، بحيث يتطابق ما تقوله في الغرف المغلقة مع ما تطبقه بالفعل في سياساتها.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المبادئ ما أكده الرئيس السيسي بشأن أن الحلول العسكرية لا تنهي الأزمات، إذ لم تنتهِ أزمة من قبل من خلال حل عسكري، حتى الحروب طويلة الأجل، التي تسعى أطرافها في النهاية إلى الوصول لأفضل وضع تفاوضي قبل الجلوس إلى مائدة المفاوضات.

الحلول السياسية والدبلوماسية بديلًا عن الحروب

وأكد زكي أن الحروب لا تنتهي في الميدان، بل لا بد أن تنتقل إلى مسار التفاوض، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، موضحًا أنه حتى في حالة رفض الأطراف المتحاربة الجلوس معًا، يمكن أن تتم المفاوضات من خلال أطراف أخرى.

وشدد على أن الحل الدبلوماسي والخيار السياسي والعودة إلى المسارات السياسية تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الأزمات، لافتًا إلى أن تجنب الصراعات من البداية يتطلب الالتزام بمجموعة من المبادئ، من بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واتباع سياسة حسن الجوار، والتفاوض بحسن نية.

احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن احترام القانون الدولي يمثل أحد المبادئ المهمة للسياسة الخارجية المصرية، خاصة في ظل تكرار انتهاكاته في المنطقة، مشيرًا إلى التدخلات في الشأن السوداني، وعمليات تهريب السلاح إلى السودان التي أسهمت في استمرار إشعال المعارك خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن انتهاك سيادة الصومال من خلال الاعتراف بانفصال إقليم "صومالي لاند" يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الصومالية، وهو أمر مرفوض، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة أراضي السودان والصومال يمثل مبدأ أساسيًا في تحركات مصر.

دعم مؤسسات الدولة الوطنية أساس الاستقرار

وأشار زكي إلى أن دعم مؤسسات الدولة الوطنية يأتي ضمن المبادئ الأساسية التي تتحرك بها الدبلوماسية المصرية، موضحًا أن مصر تدعم في السودان مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لأن وجود قوات مسلحة متماسكة يمثل ضرورة للحفاظ على الدولة، إذ لا يمكن الحديث عن دولة وطنية دون وجود مؤسساتها العسكرية والأمنية.

وأكد أن توحيد المؤسسات الليبية يمثل أيضًا أحد الأهداف الأساسية للتحرك المصري، مشددًا على أن مصالح الشعب الليبي تهم مصر بشدة، كما أن مصالح الشعب السوداني تحظى بالأهمية نفسها.