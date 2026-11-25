قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، وإنما تعتمد على إطار وطني متكامل تشارك في تنفيذه مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأضافت مرسي خلال لقاء مع ريهام فيكتور، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن مفهوم الحماية الاجتماعية شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن الدولة المصرية تعمل على الانتقال من مجرد تقديم المساعدات إلى تعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر على الخروج من دائرة العوز والاعتماد على الذات.

وأوضحت أن المنظومة تعتمد على مفهوم «الدعم النقدي بلس»، الذي لا يقتصر على المبالغ المالية المقدمة للأسر المستحقة، بل يمتد ليشمل ملفات التعليم والصحة، وتوفير فرص الانتقال إلى مشروعات إنتاجية تضمن للأسر مستقبلًا أفضل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن استدامة الحماية الاجتماعية تتطلب تكاتف جهود الحكومة بمختلف وزاراتها، مؤكدة أن المسؤولية لم تعد مقتصرة على وزارة واحدة، وإنما أصبحت مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أكدت مرسي أن استضافة مصر النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية تستهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية، وتحويل مصر إلى منصة للحوار والتعلم في هذا المجال، بالتعاون مع جهات الأمم المتحدة المختلفة ومجموعة البنك الدولي.

ولفتت إلى أن المنتدى شهد مشاركة نحو 400 شخصية من مختلف دول العالم، من بينها دول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.

واختتمت بالتأكيد على أن مصر تستهدف استمرار تنظيم المنتدى كل عامين، مع تناول موضوعات مختلفة في كل نسخة، بما يسهم في تبادل الخبرات الدولية، ونقل التجارب الناجحة، ومواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.