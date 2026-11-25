أصبح الماغنيسيوم من أكثر المكملات الغذائية انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، بعد ما تصدرت فوائده الصحية منصات التواصل الاجتماعي، وسط ادعاءات بقدرته على تحسين جودة النوم وتعزيز الذاكرة وتقوية العضلات، فضلًا عن دوره في تنظيم ضغط الدم وتخفيف بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

ما فوائد المغنيسيوم للجسم؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الماغنيسيوم يُعد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء نحو 300 وظيفة حيوية مختلفة، بداية من دعم عمل الخلايا والأعضاء والدماغ، وصولًا إلى الحفاظ على صحة العضلات والجهاز العصبي والمناعي والمساعدة في استقرار الحالة المزاجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 60% من البريطانيين لا يحصلون على الكميات الكافية من الماغنيسيوم من خلال النظام الغذائي، ما يثير تساؤلات حول أهمية تناول مكملاته الغذائية، والأنواع الأفضل للحصول على فوائده الصحية.

ويلعب الماغنيسيوم دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية، ومن أبرز فوائده:

ـ دعم وظائف الخلايا والأعضاء والدماغ.

ـ الحفاظ على صحة العضلات والأعصاب.

ـ دعم الجهاز المناعي.

ـ المساعدة في تنظيم ضغط الدم.

ـ المساهمة في استقرار الحالة المزاجية.

ـ دعم وظائف الجهاز العصبي.

ـ المساعدة في تنظيم بعض العمليات المرتبطة بالنوم والذاكرة.

كما أشارت دراسة واسعة النطاق أُجريت في أستراليا إلى أن تناول مكملات الماغنيسيوم قد يساعد على خفض ضغط الدم.

فوائد المغنيسيوم

من يحتاج إلى تناول مكملات المغنيسيوم؟ وما الجرعة المناسبة؟

وفقًا للتوصيات الصحية البريطانية، يحتاج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا إلى نحو 300 ملليجرام من الماغنيسيوم يوميًا، بينما تحتاج النساء في الفئة العمرية نفسها إلى نحو 270 ملليجرامًا يوميًا.

ويمكن الحصول على احتياجات الجسم من الماغنيسيوم من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، أبرزها:

اللوز والكاجو.

بذور اليقطين.

الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب.

الشوفان.

البقوليات.

الأسماك مثل الماكريل.

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 85% كاكاو أو أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن تناول مربعين من الشوكولاتة الداكنة قد يوفر نحو 100 ملليجرام من الماغنيسيوم.

ورغم أهمية هذا المعدن، لا يحتاج الجميع إلى تناول مكملاته الغذائية، خاصة الأشخاص الذين يحصلون على احتياجاتهم اليومية من خلال الطعام، أو الذين يتناولون أدوية قد تتفاعل مع الماغنيسيوم.

فوائد المغنيسيوم

ما أضرار الإفراط في تناول الماغنيسيوم؟

حذر الخبراء من تجاوز الجرعات الموصى بها من مكملات الماغنيسيوم، إذ توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الشخص من المكملات الغذائية 400 ملليجرام يوميًا دون إشراف طبي، بسبب احتمالية الإصابة بالإسهال.

وقد يؤدي الإفراط الشديد في تناول الماغنيسيوم إلى انخفاض ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب.

كما ينبغي للأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الوهن العضلي الوبيل، وهو مرض مناعي ذاتي يؤثر في التواصل بين الأعصاب والعضلات، استشارة الطبيب قبل تناول المكملات.

وأكد خبراء التغذية أن مكملات الماغنيسيوم قد تكون فعالة في علاج نقص هذا المعدن وتخفيف الأعراض المرتبطة به، لكن تناول كميات إضافية لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية منه لا يعني بالضرورة الحصول على فوائد صحية إضافية.

فوائد المغنيسيوم

أفضل أنواع الماغنيسيوم.. وأيها يساعد على النوم؟

تختلف أنواع مكملات الماغنيسيوم وفقًا للمركبات التي ترتبط به، وهو ما يؤثر في امتصاصه واستخداماته المحتملة داخل الجسم.

ومن أبرز الأنواع:

- ماغنيسيوم جليسينات Magnesium Glycinate:

يُعد من الأنواع الشائعة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، إذ يساعد الماغنيسيوم في دعم وظائف الأعصاب والعضلات، كما يشارك في تنظيم الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويدعم نشاط الناقل العصبي GABA المرتبط بالتهدئة والاسترخاء.

وأظهرت تجربة عشوائية مزدوجة التعمية أُجريت عام 2025 على 155 شخصًا يعانون من ضعف جودة النوم، أن تناول 250 ملليجرامًا من الماغنيسيوم العنصري في صورة بيسجليسينات يوميًا لمدة 4 أسابيع أدى إلى تحسن طفيف لكنه ذو دلالة إحصائية في أعراض اضطرابات النوم، وكانت الفائدة أكبر لدى الأشخاص الذين كان نظامهم الغذائي منخفضًا بالماغنيسيوم في بداية الدراسة.

كما أشارت مراجعة تحليلية أخرى إلى أن الماغنيسيوم ساعد كبار السن على تقليل الوقت اللازم للدخول في النوم بنحو 17 دقيقة.

- ماغنيسيوم تورات Magnesium Taurate:

يرتبط هذا النوع بصحة القلب وتنظيم ضغط الدم، إذ يساعد الماغنيسيوم على استرخاء جدران الأوعية الدموية وتوسيعها، ما قد يسهم في خفض ضغط الدم.

وأظهرت دراسات سريرية أن تناول مكملات الماغنيسيوم قد يساعد على خفض مستويات ضغط الدم، وكانت التأثيرات الأكثر وضوحًا لدى الأشخاص المصابين بالفعل بارتفاع ضغط الدم أو الذين يعانون من انخفاض مستويات الماغنيسيوم.

فوائد المغنيسيوم

- ماغنيسيوم سترات Magnesium Citrate:

يُستخدم هذا النوع لزيادة مخزون الماغنيسيوم في الجسم، كما يمكن أن يعمل كملين يساعد على علاج الإمساك.

لكن تناوله قد يسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك ينصح بتناوله مع الطعام لتقليل احتمالات الإصابة بالغثيان واضطرابات المعدة والإسهال.

- مغنيسيوم إل ثريونات Magnesium L-Threonate:

يُسوق هذا النوع باعتباره مكملًا يدعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، نظرًا لاهتمام الأبحاث بدوره المحتمل في زيادة مستويات الماغنيسيوم داخل الدماغ والتأثير في المرونة التشابكية، وهي عملية ترتبط بالتعلم والذاكرة.

وأشارت بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين ارتفاع تناول الماغنيسيوم وزيادة حجم الدماغ وانخفاض احتمالات الإصابة بالضعف الإدراكي.

كما رصدت تجربة أُجريت عام 2026 على 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وتناولوا جرامين يوميًا من ماغنيسيوم إل ثريونات، تحسنًا في نتائج عدد من الاختبارات الإدراكية، بما فيها اختبارات الذاكرة العاملة والذاكرة العرضية.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة البشرية حول فوائده للذاكرة والوظائف الإدراكية محدودة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.

فوائد المغنيسيوم

هل يساعد الماغنيسيوم على علاج حرقة المعدة؟

يمكن لبعض المستحضرات التي تحتوي على الماغنيسيوم أن تساعد في تخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم، خاصة مضادات الحموضة التي تحتوي على هيدروكسيد الماغنيسيوم أو كربونات الماغنيسيوم أو ثلاثي سيليكات الماغنيسيوم.

وتعمل هذه المركبات على معادلة حمض المعدة الزائد، ما يساعد على تخفيف الحموضة والشعور بالحرقة.

ويُعرف هيدروكسيد الماغنيسيوم أيضًا باسم لبن الماغنيسيا، ويدخل في تركيب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الإمساك.

فوائد المغنيسيوم

أفضل وقت لتناول الماغنيسيوم

يمكن تناول مكملات الماغنيسيوم في أوقات مختلفة من اليوم، لكن بعض الأشخاص يفضلون تناولها مساءً، نظرًا لدوره المحتمل في دعم الاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم.

أما ماغنيسيوم سترات، فيُفضل تناوله مع الطعام لتقليل احتمالات حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والإسهال.

فوائد المغنيسيوم

هل تساعد كريمات الماغنيسيوم وأملاح الاستحمام على النوم؟

يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام كريمات الماغنيسيوم وبخاخاته وأملاح الاستحمام المحتوية عليه، اعتقادًا بأنها تساعد على تخفيف تشنجات العضلات وأعراض متلازمة تململ الساقين، التي تسبب شعورًا مزعجًا بالحركة والوخز في الساقين، خاصة خلال الليل.

لكن لا ينبغي اعتبار هذه المنتجات بديلًا مثبتًا علميًا عن علاج نقص الماغنيسيوم أو العلاج الطبي لاضطرابات النوم.

وفي النهاية، يظل الحصول على الماغنيسيوم من الغذاء المتوازن هو الخيار الأساسي، بينما ينبغي تحديد الحاجة إلى المكملات ونوعها وجرعتها وفقًا للحالة الصحية وتوجيهات الطبيب.