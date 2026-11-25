كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن كواليس البيان الصادر عن لاعبي الزمالك الذين اشتكوا من عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة حتى الآن.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة صدى البلد: «بعض اللاعبين ذهبوا للقاء حسين لبيب للشكوى من أزمة المستحقات، مضيفًا: «حسين لبيب قال للاعبين أنا زهقت واللي عايزين تعملوه اعملوه ومفيش فلوس في النادي».

وأضاف “فؤاد” أن «عبد الله السعيد هو من جهز البيان وأحد المقربين منه هو من صاغ البيان، وعبد الله السعيد هو من قام بتوزيع البيان على الصحفيين».

وتابع قائلًا: «عبد الله السعيد هو المتزعم لفكرة هذا البيان يليله عمر جابر»، مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، حاول احتواء الموقف وطلب من اللاعبين تأجيل البيان.

وتحدّث محمود فؤاد عن أن عبد الله السعيد هو أكثر لاعب داخل نادي الزمالك يبحث عن مستحقاته.



