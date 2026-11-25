في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدّث النجم أحمد مالك عن كواليس مشاركته في فيلم «ليلة باظت خالص»، كاشفًا عن سعادته الكبيرة بالتجربة التي خاضها من خلال العمل، والأجواء المميزة التي صاحبت التصوير،

وأكد أحمد مالك أن أكثر ما جذبه في الفيلم هو طبيعة المواقف الكوميدية التي يتعرّض لها أبطال العمل، موضحًا أن الفكرة تعتمد على تتابع المواقف والأحداث بشكل متصاعد، حيث يجد الأبطال أنفسهم أمام العديد من المفارقات والمواقف المختلفة التي تتزايد تدريجيًا، لتصنع حالة من الكوميديا المتواصلة التي تجذب الجمهور وتجعله متفاعلًا مع الأحداث.

وأضاف أن هذا النوع من الكوميديا يعتمد بشكل أساسي على المواقف نفسها، وعلى كيفية تطورها وتراكمها، مشيرًا إلى أن تصاعد الأحداث والمفارقات بشكل مستمر يمنح العمل طابعًا كوميديًا مميزًا، ويجعل المشاهد في حالة ترقب لما سيحدث في الموقف التالي.

وأوضح مالك أنه استمتع للغاية بتجربة المشاركة في «فيلم ليلة باظت خالص»، مؤكدًا أن الفيلم يحمل العديد من التفاصيل والمواقف اللذيذة التي تمنح الجمهور فرصة للاستمتاع والضحك.

وعن كواليس العمل والتعاون مع فريق الفيلم، أعرب أحمد مالك عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل فريق العمل

وتدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.

يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.

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