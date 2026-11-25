اكتشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالتان أخريان على الأقل للتجسس مؤخراً خرقاً إلكترونياً أدى إلى كشف بعض معلوماتها غير السرية، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأشخاص آخرين مطلعين على القضية.

واكتشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية مؤخراً خرقاً للأمن السيبراني كشف عن بعض معلوماتهم غير المصنفة، وفقاً لمصدر مطلع لصحيفة نيويورك تايمز.

وأثرت عمليات الاختراق على شبكة تبحث عن معلومات استخباراتية في مواد عامة غير مصنفة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر خبر الاختراق.

اختراق نظام لتحليل المصادر المفتوحة

وأوضح المطلعون أن الاختراق طال نظاماً لتحليل استخبارات المصادر المفتوحة، وهو شبكة كمبيوتر تبحث عن رؤى استخباراتية في مواد عامة غير سرية.. ولم يتضح على وجه التحديد ما هي المعلومات التي تم اختراقها، لكن الأشخاص المطلعين أكدوا أن المواد السرية لم تكن مُعرّضة للخطر.

3 وكالات مُتضرّرة.. والمشكلة حُلت

وبالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية، تأثرت بالاختراق كل من الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وفقاً لاثنين من المطلعين، قال أحدهما إن المشكلة تم حلها.

أداة قرصنة بالذكاء الاصطناعي تُدعى "Artex"

ويُعتقد أن الاختراق نفذه قراصنة استخدموا أداة قرصنة بالذكاء الاصطناعي تُعرف باسم "Artex"، وفقاً لبعض المطلعين، وكان مهندس صيني قد أطلق هذه الأداة في وقت سابق من هذا العام، وربطها باحثون في الأمن السيبراني منذ ذلك الحين بعشرات الهجمات على شركات حول العالم، بما في ذلك في اليابان وكوريا الجنوبية.

وأُتيحت الأداة للعامة في يوليو، وكانت مصممة في الأصل لمساعدة المؤسسات في الدفاع السيبراني، لكن قراصنة خبيثين قاموا بتكييفها لتنفيذ هجمات إلكترونية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وخبراء أمنيين.

مؤشرات أولية تشير إلى الصين

ولا يعرف المحققون من المسئول عن اختراق نظام المصادر المفتوحة التابع لوكالات التجسس، لكن بعض المؤشرات الأولية، بما في ذلك استخدام "Artex"، تشير إلى أن الصين قد تكون وراءه، وفقاً لاثنين من المطلعين.

وقال مسئولون غربيون إن أجهزة الاستخبارات الصينية وشبكة واسعة من المتعاقدين معها استهدفت لسنوات عديدة الوكالات الحكومية والشركات الأمريكية بهجمات إلكترونية، وهي اتهامات تنفيها بكين بشكل روتيني، ويأتي الاختراق وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن السيبراني.