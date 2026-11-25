تتخلص كثير من ربات البيوت من قشور الليمون فور عصره، دون الانتباه إلى إمكانية الاستفادة منها في العديد من المهام المنزلية، بفضل رائحتها الحمضية المنعشة واحتوائها على زيوت عطرية طبيعية.

استخدامات منزلية لقشر الليمون

ويمكن إعادة استخدام قشر الليمون في تعطير المنزل والثلاجة، والمساعدة في تنظيف بعض الأدوات وإزالة الروائح غير المرغوبة، بدلًا من إلقائه في سلة المهملات.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز استخدامات قشر الليمون في المنزل، وفقًا لما نشره موقع «Good Housekeeping».

- التخلص من الروائح غير المرغوبة في الثلاجة:

يمكن الاستفادة من الرائحة المنعشة لقشر الليمون من خلال وضع بعض القشور داخل وعاء صغير في الثلاجة، للمساعدة في إضافة رائحة حمضية لطيفة وتقليل الإحساس بالروائح غير المرغوبة.

ويجب تغيير القشور بانتظام وعدم تركها لفترات طويلة، حتى لا تتعرض للتعفن أو تصبح مصدرًا للروائح المزعجة.

استخدامات منزلية لقشر الليمون

- تنظيف الأواني وإزالة البقع:

يمكن استخدام قشر الليمون مع كمية قليلة من الملح لفرك بعض الأواني المناسبة، حيث يساعد الملمس الخشن للقشر مع الملح في إزالة بعض البقع والدهون العالقة.

ويُفضل تجنب هذه الطريقة مع الأواني والأسطح الحساسة أو القابلة للخدش، حتى لا تتعرض للتلف.

- تعطير سلة القمامة:

للتخلص من الروائح المزعجة المنبعثة من سلة القمامة، يمكن وضع بعض قشور الليمون في قاع السلة بعد تنظيفها وتجفيفها جيدًا.

وتساعد رائحة القشور الحمضية على إضفاء رائحة منعشة، مع ضرورة تغييرها باستمرار وعدم تركها حتى تتراكم أو تتعفن.

استخدامات منزلية لقشر الليمون

- إزالة الروائح من ألواح التقطيع:

يمكن الاستعانة بقشر الليمون للتخلص من الروائح التي تتركها بعض الأطعمة على ألواح التقطيع، خاصة البصل والثوم.

وتتمثل الطريقة في فرك اللوح بقشر الليمون مع قليل من الملح، ثم غسله جيدًا بالماء والصابون وتجفيفه قبل الاستخدام مرة أخرى.

- تعطير المنزل برائحة الليمون:

يُعد قشر الليمون من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإضافة رائحة منعشة إلى المنزل، وذلك من خلال وضع القشور في إناء يحتوي على الماء، مع إمكانية إضافة أعواد القرفة أو القرنفل.

ويُترك الخليط على نار هادئة لفترة قصيرة حتى تنتشر رائحته في أرجاء المنزل، مع مراقبة الإناء باستمرار وعدم تركه حتى يجف الماء.

استخدامات منزلية لقشر الليمون

- تنظيف الميكروويف بالبخار:

يمكن استخدام قشر الليمون للمساعدة في تنظيف الميكروويف والتخلص من بقايا الطعام العالقة بداخله، من خلال وضع القشور في وعاء مناسب وآمن للاستخدام داخل الميكروويف، مع إضافة الماء.

يُسخن الخليط لفترة قصيرة حتى يتكون البخار، ثم يُترك قليلًا قبل فتح الباب، ليساعد البخار على تليين بقايا الطعام، وبعد ذلك تُمسح الجدران الداخلية بقطعة قماش نظيفة، مع توخي الحذر عند إخراج الوعاء الساخن.

- إضافة نكهة مميزة إلى الأطعمة:

لا تقتصر استخدامات قشر الليمون على التنظيف والتعطير، إذ يمكن الاستفادة منه في إعداد بعض الوصفات، من خلال بشر الجزء الأصفر الخارجي وإضافته إلى الكعك والبسكويت وبعض الأطعمة.

ويمنح بشر الليمون الوصفات نكهة حمضية ورائحة مميزة، مع ضرورة غسل الليمون جيدًا قبل استخدام القشر.

استخدامات منزلية لقشر الليمون

طريقة حفظ قشر الليمون لفترة أطول

يمكن الاحتفاظ بقشور الليمون واستخدامها لاحقًا بدلًا من التخلص منها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ غسل قشور الليمون جيدًا لإزالة الأوساخ والشوائب.

ـ تجفيفها وتقطيعها إلى شرائح أو قطع صغيرة.

ـ فرد القشور في مكان جيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

ـ تركها حتى تجف تمامًا.

ـ حفظها داخل برطمان نظيف وجاف ومحكم الغلق.

ويجب التأكد من جفاف القشور تمامًا قبل تخزينها، وفحصها من وقت لآخر للتأكد من عدم ظهور علامات العفن أو الرطوبة.