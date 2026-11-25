كشف الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أسباب استبعاد أحمد شوبير من قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1996، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح “كرول” أنه اتخذ قرار استبعاد شوبير بسبب تقدمه في العمر خلال تلك الفترة، في ظل امتلاك المنتخب حارسين صغيرين ومميزين، وهو ما دفعه للاعتماد على عناصر أخرى.

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه ضم الثلاثي نادر السيد وعصام عبد العظيم والسيد السويركي لحراسة مرمى المنتخب خلال البطولة.