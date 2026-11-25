أكدت الحكومة العراقية أن القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها لا تأتي استجابة لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي.

لا نستمد شرعيتنا من مواقف الدول

وشدّدت على أنها لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسئولياتها الدستورية والسيادية.

المصلحة العليا للعراق هي المعيار

وأوضحت أنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للعراق وحقوق شعبه ومتطلبات أمنه واستقراره، مؤكدة أن مرجعيتها الدستور والقانون، وأن مصلحة العراق العليا هي المعيار الذي يحكم مواقفها وإجراءاتها.

سحب الجيش من المدن وتسليم أمنها للداخلية



وفي سياق متصل، أمر وزير الدفاع العراقي، نايف مكيف الشمري، أمس الثلاثاء، كافة القطعات العسكرية الموجودة داخل المدن بالاستعداد لإخلاء مواقعها، تمهيداً لتسليم المسئولية الأمنية إلى تشكيلات وزارة الداخلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن عملية الإخلاء ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية انتقال المهام واستمرار حماية المواطنين.

تكثيف التدريب والتركيز على حماية الحدود

كما وجّه وزير الدفاع بتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرفع الكفاءة القتالية للقوات، وتركيز جهود القطعات على مهامها العسكرية في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته وتأمين حدوده.

إعادة تنظيم الانتشار العسكري

وتمهد هذه التوجيهات لإعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية في العراق، والفصل بين المهام الدفاعية التي تضطلع بها تشكيلات وزارة الدفاع، ومسؤوليات حفظ الأمن الداخلي التي تتولاها تشكيلات وزارة الداخلية.

وتشمل توجيهات الوزير كافة القطعات العسكرية الموجودة داخل المدن، فيما يمثل التنسيق بين الجهات المعنية محوراً أساسياً في عملية انتقال المسئوليات الأمنية، لضمان عدم حدوث أي فراغ أمني خلال تنفيذها.

وتعكس التوجيهات المتعلقة بتكثيف برامج التدريب والتأهيل توجهاً نحو تعزيز الجاهزية القتالية للقوات العسكرية، وتركيز جهودها على مهام الدفاع وحماية الحدود، بالتزامن مع نقل مسؤولية أمن المدن إلى وزارة الداخلية.

ولم يُحدّد بيان وزارة الدفاع جدولاً زمنياً لإخلاء المواقع العسكرية داخل المدن، أو مراحل تنفيذ عملية تسليم المسئوليات الأمنية، فيما تقتصر التوجيهات المعلنة على تهيئة القطعات العسكرية استعداداً لتنفيذ هذه الخطوة.