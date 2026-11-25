أفادت مصادر رسمية بأن مجموعة من الرجال المسلحين تحتجز ما لا يقل عن 25 شخصاً كرهائن في سوبر ماركت في كولومبيا.

وبحسب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا، فر الرجال الملثمون إلى سوبر ماركت في مدينة كارتاخينا على الساحل الشمالي بعد محاولتهم سرقة شاحنة مصفحة.

احتجاز 30 شخصا وإطلاق سراح 5 نساء مسنات

وفقا لشبكة سكاي نيوز، احتجز المسلحون في البداية 30 شخصاً كرهائن، لكنهم أطلقوا سراح خمس نساء مسنات على الأقل، فيما وصفهم دي لا إسبريلا بأنهم "مجرمون عاديون" وقال: "لقد تم الآن نشر جميع قدرات قواتنا الأمنية المختلفة، بما في ذلك الوحدات الخاصة".

وتُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص وهم يندفعون خارجين من سوبر ماركت إكسيتو في حي لا كاستيلانا بمدينة كارتاخينا.

وشوهد آخرون وهم يركعون أمام نوافذ المتجر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ويبدو أن أيديهم كانت مقيدة.

قناصة وشرطة مسلحة تحاصر المكان

كما تم تصوير قناصة على مبانٍ مجاورة، مع وجود ضباط شرطة مسلحين متمركزين خارج المتجر.

تعليق مؤقت للهبوط في مطار كارتاخينا

وتم تعليق عمليات الهبوط مؤقتاً في مطار رافائيل نونيز في كارتاخينا حيث استخدمت القوات المسلحة أحد مدارج المطار عقب الحادث.

وأُعيد فتح مهابط الطائرات بعد حوالي 45 دقيقة من تعليق الرحلات.

وتشهد البلاد موجة من الهجمات التي تشنها جماعات متمردة على أهداف حكومية، والتي بدأت تؤثر على المناطق الحضرية.