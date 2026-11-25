كشف وجدي دروخ، المدير التنفيذي لنادي أهلي طرابلس الليبي، موقف حسام البدري من الرحيل عن تدريب الفريق من أجل الانتقال لتدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال وجدي دروخ، خلال تصريحات للإعلامي أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة صدى البلد: «لم يحدث تواصل من قبل النادي الأهلي معنا بشأن حسام البدري».

وأضاف “دروخ” أن «حسام البدري لم يبلغنا بأي قرار أو رغبة في الرحيل عن الفريق، المدرب مستقر ونتائجه جيدة ويسير بخطي ثابتة».

وتابع مدير أهلي طرابس قائلًا: «حسام البدري سيتوّج معنا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية».