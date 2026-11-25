أثار عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، الجدل حول مدى قانونية تولي سامي قمصان القيادة الفنية للنادي الأهلي، حال صحة الأنباء المتداولة بشأن تعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

وكتب عامر العمايرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تولي سامي قمصان تدريب الأهلي لا يجوز وفقًا لقواعد القيد، التي تمنع المدير الفني من تدريب ناديين في موسم واحد بنفس القسم، إلا في حالة إقالته من فريقه السابق، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضاف خبير اللوائح الرياضية أن الأقرب هو تولي المدرب العام المسئولية الفنية للأهلي بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على مدير فني جديد للفريق.

وكشف محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقفه من الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأكد “صلاح” أنه لم يتلقَّ أي اتصالات من مسئولي الأهلي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن مبادئ القلعة الحمراء تقتضي التواصل معه رسميًا قبل الدخول في مفاوضات مع مدرب فريقه.