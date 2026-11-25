كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة تتعلق بدور ياسر رضوان، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا وجود تجاهل واضح لدوره وعدم الاستفادة من رؤيته الفنية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، أن عموتة لم يكن يمنح ياسر رضوان المساحة الكافية للمشاركة بآرائه الفنية أو المساهمة بالشكل المطلوب في تطوير أداء الفريق، رغم وجوده ضمن الجهاز المعاون.

وأضاف أن أحد لاعبي الأهلي تحدّث في وقت سابق مع ياسر رضوان، وأبدى له إعجابه برؤيته الفنية، متسائلًا عن أسباب عدم قدرته على مساعدة الفريق والاستفادة من أفكاره، في ظل عدم منحه الدور المناسب داخل الجهاز الفني.

وأشار إلى أن ياسر رضوان لم يكن يُدلي بآرائه الفنية بالشكل المطلوب، بسبب عدم اعتماد «عموتة» عليه، وهو ما انعكس على طبيعة دوره داخل الجهاز المعاون، وأثار علامات استفهام بشأن الصلاحيات الممنوحة له.

وفي سياق متصل، كشف أمير هشام عن عدم وجود قناعة كبيرة بأحد أفراد الجهاز المعاون للحسين عموتة، موضحًا أن هذا الشخص لم يكن يقدم إضافة فنية واضحة للاعبين، رغم احترام بعض عناصر الفريق له على المستوى الشخصي.

وأوضح أن عددًا من اللاعبين كانوا يرون أن إمكاناته لا تتناسب مع العمل داخل الجهاز الفني لفريق بحجم الأهلي، ووصفوه بأنه أقرب إلى «مدرس ألعاب»، في إشارة إلى عدم اقتناعهم بقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة على المستوى الفني والتدريبي.