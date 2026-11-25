كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي تحدّثوا مع محمد شوقي، المدير الفني الحالي لنادي زد، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة.

وأضاف “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" أن محمد شوقي رفض حتى هذه اللحظة فكرة تولي المسئولية بشكل مؤقت، في ظل رغبته في الاستمرار بمنصب المدير الفني، وصعوبة عودته مجددًا للعمل في منصب المدرب العام، خاصة بعد توليه المسؤولية الفنية بشكل مستقل.

وأشار «الغندور» إلى أن عددًا من مسئولي الأهلي يُواصلون التواصل مع محمد شوقي خلال الساعات الحالية، في محاولة لإقناعه بالموافقة على قيادة الفريق مؤقتًا، وحسم موقفه النهائي من العرض.