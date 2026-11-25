شنّ عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا على اختيار المغربي حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالمدير الفني فقط، وإنما بالجهة المسئولة عن اختياره والمعايير التي تم الاستناد إليها في التعاقد معه.

وقال عماد متعب، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الأهم من الحديث عن “عموتة” هو معرفة المسئول عن اختياره، متسائلًا عن مدى توافق أسلوبه وطريقة لعبه مع هوية النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه قد يكون مدربًا جيدًا، لكن ربما يناسب ناديًا آخر وليس الأهلي.

وأضاف أن الأهلي اعتاد على امتلاك شخصية واضحة داخل الملعب، ولا يمكن أن يتحوّل إلى فريق يتراجع وينتظر المنافس ويكتفي برد الفعل، مؤكدًا أنه لم يشاهد الفريق بهذا الشكل طوال سنوات طويلة.

واختتم “متعب” تصريحاته بالإشارة إلى وجود تحفظات كبيرة لديه على بعض اللاعبين، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل بشأنهم.