عقدت أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمود الجارحي، اجتماعا تنظيميا لمناقشة استراتيجية وملامح خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، قال محمود الجارحي أمين أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية، إن الاستراتيجية المقترحة تستهدف طرح الرؤى والأفكار والمقترحات التي تسهم في دعم وتنمية قطاعي التجارة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة الاستراتيجية المقترحة، بما يضمن تطوير محاورها وتحويلها إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.

ملامح خطة عملها خلال الفترة المقبلة

وناقش الاجتماع أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها حماية المستهلك وضبط الأسواق والأسعار، والتوسع في إنشاء المنافذ بالمحافظات، وتعميق الصناعة المحلية ورفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، كما تناول تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وتأهيل العمالة، وجذب الاستثمارات وتنظيم السوق غير الرسمية، فضلًا عن بحث معوقات التجارة الخارجية ومنظومة الإفراج الجمركي، وطرح حلول لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد الاجتماع أهمية دور الأمانة في تقديم المبادرات والحلول العملية لتطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.