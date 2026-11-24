أكد رشاد عبد الغني، الأمين العام المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته الجديدة بشأن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، يمثل شهادة سياسية مهمة من داخل الإدارة الأمريكية السابقة، تؤكد صلابة الموقف المصري وثباته منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتكشف حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه التاريخية، لافتاً إلى أن أهمية هذه الشهادة تكمن في أنها تأتي من شخصية كانت في قلب صناعة القرار الأمريكي خلال الحرب، بما يعكس إدراكًا دوليًا مبكرًا لثقل الموقف المصري وتأثيره في مسار الأزمة.

مصر ترفض التهجير

وأوضح عبد الغني في بيان اليوم، أن حديث بايدن عن رغبته في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة المنطقة، في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما أشار إليه بشأن المخاوف المصرية من فتح الحدود أمام مخطط التهجير القسري، يؤكد أن القاهرة كانت تدرك مبكرًا خطورة المخططات التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية عبر اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وأن الرئيس السيسي تعامل مع هذه المحاولات بحسم ووضوح، واضعًا الأمن القومي المصري والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فوق أي ضغوط أو حسابات سياسية، مؤكداً أن رفض مصر فتح الباب أمام هذا السيناريو بعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن القاهرة لن تكون طرفًا في أي مخطط يستهدف تغيير التركيبة الجغرافية والديموغرافية للقضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالغني أن الموقف المصري لم يكن مجرد رفض سياسي أو تصريح إعلامي، بل كان موقفًا استراتيجيًا ثابتًا عبّر عنه الرئيس السيسي بوضوح في مختلف المحافل والاتصالات الدولية، مؤكدًا أن سيناء ليست بديلًا عن الأرض الفلسطينية، وأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون على حساب مصر أو من خلال تهجير أصحاب الأرض، وهو ما عكس قوة الإرادة السياسية المصرية وقدرتها على حماية حدودها وصون سيادتها، مشيراً إلى أن تمسك القيادة السياسية بهذا الموقف رغم حساسية الظروف الإقليمية يؤكد أن حماية الأمن القومي المصري تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفاوض بشأنه.

موقف مصري ثابت

وأشار عبد الغني إلى أن هذه الشهادة الصادرة عن رئيس أمريكي سابق ترد بشكل واضح على كل محاولات التشكيك في الدور المصري أو التقليل من حجم ما قدمته القاهرة للقضية الفلسطينية، وتؤكد أن مصر لم تتخل يومًا عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، بل تحركت على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وقادت جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح مسارات التفاوض، ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، موضحاً أن الدور المصري لم يتوقف عند حدود المواقف المعلنة، بل تُرجم إلى تحركات عملية واتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف والقوى الدولية، بما جعل القاهرة طرفًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في أي جهود تستهدف احتواء الأزمة.

وشدد رشاد عبد الغني على أن قوة الموقف المصري ظهرت في قدرة الرئيس السيسي على التمسك بالثوابت الوطنية رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، ورغم الضغوط التي صاحبت الحرب، وهو ما يؤكد أن القرار المصري مستقل ويستند إلى رؤية واضحة لا تقبل المساومة على الأمن القومي أو الحقوق الفلسطينية، مختتماً بيانه بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل أن مصر كانت في مقدمة الدول التي تصدت لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأن رفض التهجير إلى سيناء لم يكن دفاعًا عن الحدود المصرية فحسب، وإنما دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية موقف راسخ لا يرتبط بظروف أو أشخاص، وإنما يعبر عن عقيدة الدولة المصرية وثوابتها التاريخية.