أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن ما تضمنته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الحرب على غزة يسلط الضوء على طبيعة الموقف المصري خلال واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تعاملت مع تطورات الحرب برؤية استراتيجية وضعت حماية الأمن القومي المصري وصون حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها.

وأوضح جمال ، أن الموقف المصري ارتكز منذ بداية الأزمة على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، والتصدي للسيناريوهات التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك بثوابت الدولة المصرية رغم الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية.

رفض التهجير وحماية الأمن القومي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين لم يكن موقفًا سياسيًا عابرًا، بل استند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وضرورة الحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف أن القاهرة تعاملت مع الدعوات والمقترحات المرتبطة بفتح الممرات الإنسانية في إطار موقف واضح يرفض أن تتحول الاستجابة للاحتياجات الإنسانية إلى مدخل لفرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية أو دفع سكان القطاع إلى مغادرة وطنهم.

مصر جمعت بين الإغاثة والتحرك الدبلوماسي

وأكد النائب سعيد جمال، أن التحرك المصري لم يقتصر على المواقف السياسية، بل امتد إلى الجهود الإنسانية والإغاثية، من خلال العمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال المصابين والجرحى، وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر المصري.

ولفت إلى أن مصر كثفت كذلك تحركاتها الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية، دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية، ورفضًا لمحاولات تصفية القضية أو الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

خطة إعمار غزة والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية

وأضاف جمال، أن استضافة القاهرة للقمة العربية في مارس 2025، وطرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة والتعافي المبكر، عكسا استمرار الدور المصري في الانتقال من التعامل مع تداعيات الحرب إلى طرح مسارات سياسية وإنسانية لإعادة بناء القطاع.

وشدد على أهمية وجود إدارة فلسطينية موحدة لقطاع غزة، بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ويرفض أي محاولات للفصل بين القطاع والضفة الغربية، مؤكدًا أن الحلول المستدامة يجب أن تنطلق من احترام الإرادة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إقامة الدولة الفلسطينية أساس الاستقرار

واختتم النائب سعيد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن حماية حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ظل متمسكًا برفض التهجير القسري، والدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.