أكدت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول والحصن الحقيقي للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات مادية أو قدرات اقتصادية، وإنما بمدى وعي أبنائها وقدرتهم على إدراك حجم التحديات، والتعامل معها بمسؤولية ووعي وطني.

وأوضحت النائبة جيلان احمد أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وحروب معلوماتية ومحاولات لنشر الشائعات وتزييف الحقائق وبث روح الإحباط والانقسام داخل المجتمعات، مؤكدة أن الوعي أصبح ضرورة وطنية وأحد أهم مقومات حماية الدولة وصون مقدراتها.

مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة

وأضافت عضو مجلس النواب أن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة لا تتحقق بالتصدي لها فقط، بل ببناء مجتمع يمتلك ثقافة التحقق من المعلومات، والقدرة على التمييز بين الحقائق والأخبار المضللة، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصادره ومصداقيته.

وشددت النائبة جيلان أحمد على أن الحفاظ على استقرار الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة، والأسرة، والمدرسة، والجامعة، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل ترسيخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة، وتنمية الحس الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في معركة الوعي، باعتبارهم الأكثر تفاعلاً مع وسائل التواصل الحديثة، وهو ما يستدعي الاستثمار في عقولهم، وتحصينهم بالمعرفة والثقافة والفكر النقدي، ليكونوا شركاء فاعلين في حماية المجتمع من الأفكار الهدامة ومحاولات التأثير على وعيه وهويته.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الوطن الذي يمتلك شعباً واعياً يمتلك القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات، وأن الوعي ليس مجرد شعارات تُرفع، بل سلوك يومي ومسؤولية وطنية تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع بأكمله، قائلة إن حماية الأوطان لا تبدأ فقط من الحدود، بل تبدأ أولاً من العقول؛ فالعقل الواعي هو الدرع الأول، والوعي هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية والبناء.