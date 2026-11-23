افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، مسجد «الفتاح العليم» بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بجهود المشاركة المجتمعية، في إطار اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات التنموية.

جاء ذلك بحضور الشيخ علي إسماعيل، مدير عام الاوقاف والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد .. ويقع المسجد على مساحة 600 متر مربع، ويضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وعقب الافتتاح، أدى محافظ دمياط صلاة العشاء بالمسجد، وهنأ الأهالي بافتتاحه، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله منارةً للعلم والعبادة، وأن يتقبل من جميع المساهمين جهودهم في إعماره وتجديده.

وأكد محافظ دمياط أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد المحاور المهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مشيدًا بمساهمة الأهالي في أعمال إحلال وتجديد المسجد، والتي تعكس روح التعاون والتكافل المجتمعي والحرص على عمارة بيوت الله، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدور الإيجابي في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ز.غ/ م م ر