أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تسجيل الأدعية على الهاتف وإرسالها إلى شخص يؤدي العمرة لتشغيلها في الحرم، بما يجعل الأمر كأن صاحب التسجيل هو من يدعو في هذه البقاع المقدسة، موضحًا أن الدعاء المسجل لا يُعد دعاءً يؤديه صاحبه في الحرم.

حكم تسجيل الأدعية لإرسالها لشخص يؤدي العمرة لتشغيلها في الحرم

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من الجائز أن يطلب الإنسان من شخص ذاهب إلى الحج أو العمرة أن يدعو له أو لأفراد أسرته، سواء بتيسير الزواج لبناته، أو حصول أبنائه على وظيفة مناسبة، أو الرحمة لوالديه المتوفين، مؤكدًا أنه لا مانع من ذلك.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك ظاهرة انتشرت بين بعض المعتمرين، تتمثل في تسجيل أنفسهم بالصوت أو الصورة أثناء الدعاء لأشخاص بعينهم داخل الحرم، ثم إرسال مقاطع الفيديو إليهم، لافتًا إلى أن هذا التصرف قد يُخرج الإنسان عن روحانية المكان ويشغله عن العبادة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الانشغال بفتح الهاتف وتجهيز التسجيل والتصوير قد يحرم الداعي من لحظات الخشوع والتدبر، ومن الخواطر والمعاني الإيمانية التي قد يفتح الله بها على قلبه أثناء الدعاء، مؤكدًا أن الأفضل أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تظل أعمال الإنسان في الحرم بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

وحذر الدكتور علي فخر من أن تحويل الدعاء إلى وسيلة للمجاملة وإرسال مقاطع الفيديو قد يفتح بابًا للمقارنات والعتاب بين الأقارب والأصدقاء، إذا أرسل المعتمر تسجيلًا لشخص ولم يرسل لآخر، مشددًا على أهمية تجنب هذه الأمور، والمحافظة على صفاء العبادة واتصال القلب بالله دون انشغال بما يقطع أجواءها الروحانية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الدعاء الخالص الذي يؤديه الإنسان في الحرم دون انشغال بالتصوير أو التسجيل أرجى للقبول، داعيًا إلى أن تظل هذه اللحظات الإيمانية قائمة على الإخلاص والصدق، وأن يكون الدعاء بين العبد وربه.