كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن وجود توجه لإضافة عدد من المكونات الجديدة إلى رغيف الخبز المدعم، بهدف زيادة قيمته الغذائية وتحسين مكوناته، مؤكدًا أن سعر الرغيف لن يتغير.

وقال عبد الله غراب، خلال تصريحات عبر فضائية «صدى البلد»، إن هذه الخطوة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشعبة في انتظار صدور قرار وزير التموين بشأن الإضافات الجديدة وآليات تطبيقها.

وأوضح أن إضافة المكونات الجديدة تستهدف منح رغيف الخبز قيمة غذائية أكبر، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدًا استمرار سعر الرغيف كما هو دون تغيير.