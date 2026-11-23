علق إسلام الشاطر، نجم الكرة المصرية السابق، على أداء النادي الأهلي في بداية مواجهته، معربًا عن استغرابه من ظهور الفريق بشكل متراجع رغم الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات.

وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه على فيسبوك: “أنا مش عارف الأهلي ليه بيبدأ متراجع كدا في ظل وجود الجماهير العظيمه دي علامه استفهام كبيره بالنسبه لي”.

وانطلقت مباراه الأهلى وبيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027. في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

كما يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني الأولى، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.