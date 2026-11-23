قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن من الأهداف الرئيسية لمنتدى الحماية الاجتماعية الاستفادة من التجارب الدولية، ومشاركة المجتمع الدولي تجربة مصر في ملف الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج «تكافل وكرامة»، الذي جرى استعراض تجاربه ونتائجه خلال المنتدى، إلى جانب الاستماع إلى آراء الجهات الدولية والدول بشأن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها.

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة «dmc»، أن المنتدى يستهدف الخروج برؤية متكاملة ومثمرة، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الأسر الأكثر احتياجًا وملف الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء افتتح المنتدى اليوم، وأعلن إطلاق نسخته الأولى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن فعاليات المنتدى شهدت كلمات وورش عمل وجلسات متخصصة تناولت مختلف جوانب ملفات الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وأشار إلى أن المناقشات تتناول ملفات التعليم والصحة والدعم النقدي، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى التي يجري استعراضها على مدار يومين.

وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن المنتدى يهدف إلى حوكمة الإنفاق العام وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، لافتًا إلى أهمية ملف التمكين الاقتصادي والانتقال بالمستفيدين من الدعم إلى الإنتاج.