كشف ممدوح ناجح المنسق الفني لبرامج الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مبادرة «مودة وتربية ومشاركة»، التي تستهدف نشر الوعي بثقافة التربية الإيجابية وتعزيز البيئة الآمنة لنشأة الأطفال، من خلال إشراك أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية في أنشطة وتدريبات مشتركة، بما يضمن التكامل بين أساليب التربية داخل المنزل والمدرسة.

وأوضح ناجح، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة تأتي ضمن البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2019، وكلفت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذه بهدف تأسيس أسرة سوية ومتماسكة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

وأضاف أن البرنامج بدأ بتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ثم امتد إلى حديثي الزواج خلال السنوات الخمس الأولى، قبل إطلاق مبادرة «مودة وتربية ومشاركة» لتوسيع دائرة المستفيدين، والوصول إلى الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية للأطفال، ومن بينهم العاملون بالحضانات والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون والعاملون بالهيئات الشبابية ومراكز الشباب والأندية، بهدف توفير بيئة آمنة تساعد الطفل على اكتشاف ذاته وتقبل الآخر واحترام التنوع وتكوين أهداف وطموحات تجعله مواطنًا فاعلًا في المجتمع.

وأشار المنسق الفني لبرامج الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة في 10 مدارس داخل 10 محافظات، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن الأنشطة لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل أولياء الأمور والمعلمين أيضًا.

وأكد أن إشراك الأطراف الـ 3 يستهدف تحقيق التكامل بين البيئة المنزلية والمدرسية، حتى يتلقى الطفل رسائل وأساليب تربوية متسقة، موضحًا أن بعض السلوكيات الإيجابية التي يكتسبها الطفل في المدرسة قد لا تجد الدعم نفسه داخل المنزل، أو العكس، لذلك تتضمن المبادرة أنشطة مشتركة تجمع الطفل ووالديه والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب أنشطة منفصلة لكل فئة.

ولفت «ناجح» إلى أن قياس تأثير الأنشطة والتدريبات يتم من خلال استمارات تُطبق على الفئات المستهدفة قبل المشاركة، ثم تُعاد بعد انتهاء التدريب، بهدف رصد التغير في المعلومات والمهارات والتوجهات لديهم، وتحديد حجم الاستفادة من المبادرة.