أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا في مفهومها وأهدافها، فلم تعد تقتصر على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا، أو ضمان توفير جزء من احتياجاتهم الأساسية، وإنما اتجهت إلى التمكين الاقتصادي ومساعدة هذه الفئات على الانتقال من دائرة العوز والفقر إلى امتلاك القدرة على الإنفاق من دخلها والحصول على مصدر دخل ثابت.



وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن التمكين الاقتصادي يستهدف مساعدة الفئات المختلفة على تحقيق الاستقلال المادي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يظهر في بعض المسارات التي اتخذتها الدولة، ومن بينها مشروعات المدن والقرى المنتجة، التي يجري تطبيقها على نطاق واسع في القرى.

وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» كان يضم أكثر من 24 مليون مواطن، بينما خرج أكثر من 2.2 مليون مواطن من البرنامج خلال العام الماضي، نتيجة امتلاكهم القدرة على إيجاد مصدر دخل.

وأضاف أن خروج هذه الأسر من منظومة الدعم يتيح لها تحقيق الاستقلال المادي وتوفير دخل خاص بها، كما يتيح إتاحة الفرصة أمام فئات أخرى لا تمتلك القدرة المالية للاستفادة من الدعم.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية توسع ليصبح منظومة متكاملة لا تقتصر على الدعم النقدي، وإنما تشمل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

وأوضح أن الموازنة الأخيرة شهدت وصول مخصصات الدعم إلى 832 مليار جنيه، بما يعادل نحو 26% من حجم إيرادات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات تشمل الدعم الموجه للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخبز والسلع التموينية والوقود والكهرباء.

وأكد أن منظومة الحماية الاجتماعية تستهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلى جانب العمل على إخراج جزء منهم من دائرة العوز والفقر، ومساعدتهم على امتلاك القدرة المالية على إعالة أنفسهم.