شهد المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأعلن انطلاقه صباح اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، والتي أدارتها ثريا الأسيوطي، أخصائي أول حماية اجتماعية بالبنك الدولي.

وشارك فى الجلسة كلٍّ من: المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ساسكيا دي بي، رئيسة التحليلات والعلوم للأغذية ببرنامج الأغذية العالمي، والسيدة باميلا ديل، مستشارة أولى للحماية الاجتماعية بمنظمة اليونيسف، والسيدة نهلة زيتون، أخصائي أول حماية اجتماعية بالبنك الدولي، والسيد أبيساوا يو، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدات والدعم المالي، وإنما تمثل استثمارًا حقيقيًا في قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته؛ إذ لا تعني مجرد تقديم دعم مادي، بل تستهدف بناء مستقبل أفضل — لا سيما للأطفال — من خلال توفير مقومات النمو السليم والتعلم والحصول على فرص أفضل في الحياة.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز التكامل بين منظومة الدعم النقدي، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، وخدمات تنمية الطفل؛ لتوفير بيئة آمنة وداعمة تحمي الأطفال، وتضمن حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعلم المبكر.

واستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ثلاثة مسارات متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، يأتي في مقدمتها الاستثمار في الطفل منذ الميلاد وحتى سن الرابعة، من خلال التوسع في تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة، وربطها بقاعدة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تحديد الأطفال الأكثر احتياجًا والوصول إليهم، وتيسير حصولهم على خدمات صحية وتعليمية جيدة وآمنة، باعتبار هذه المرحلة العمرية الأساس الذي تتشكل خلاله قدرات الطفل ومهاراته.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على تعزيز الربط بين الدعم المقدم للأمهات والأطفال وخدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يشمل الانتظام في زيارة الوحدات الصحية، والحصول على التطعيمات، ومتابعة النمو والتطور الصحي للأطفال، موضحةً أن نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بلغت 90% بين الأمهات المستفيدات من برنامج «تكافل وكرامة»، وهو ما يعكس أهمية الربط بين الدعم النقدي والخدمات الأساسية في تحقيق نتائج ملموسة، والحفاظ على صحة الأم والطفل.

وشددت على أهمية برنامج تنمية الطفولة المبكرة، الذي يستهدف الأطفال منذ الميلاد وحتى سن الرابعة، من خلال الارتقاء بجودة خدمات الرعاية والتعلم المبكر داخل الحضانات، مؤكدةً أن توجه الوزارة لا يقتصر على زيادة أعداد الحضانات، وإنما يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الحضانات، تضمن تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير رعاية آمنة وبيئة داعمة تسهم في تنمية مهارات الأطفال وبناء قدراتهم منذ السنوات الأولى من العمر.

وأضافت أن تمكين المرأة يمثل المسار الثاني ضمن هذه المنظومة المتكاملة؛ حيث لا تقتصر أهمية الحضانات على توفير الرعاية للأطفال، بل تمتد لتشكل أحد المُمكِّنات الرئيسية لمشاركة المرأة الاقتصادية، من خلال إتاحة الفرصة للأمهات للعودة إلى سوق العمل والاستمرار فيه، مشيرةً إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تساعد صانع القرار من خلال الحصر الوطني للحضانات الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي.

وتطرقت إلى المسار الثالث، المتمثل في التمكين الاقتصادي والتحول التدريجي من الدعم إلى التمكين، مؤكدةً أن هذه المسارات الثلاثة لا تعمل بصورة منفصلة، وإنما تشكل حلقات مترابطة ومتكاملة ضمن منظومة واحدة، تبدأ بحماية الطفل والاستثمار في نموه وقدراته، وتمتد إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وصولًا إلى تعزيز قدرة الأسرة على الاعتماد على الذات وتحسين جودة حياتها، بما يحقق الأثر المستدام للحماية الاجتماعية.

من جانبها، تناولت الدكتورة ساسكيا دي بي، رئيسة التحليلات والعلوم للأغذية ببرنامج الأغذية العالمي، الحماية الاجتماعية ودورها في تدعيم رأس المال البشري عبر عدد من الآليات، التي تتضمن نجاح الاستهداف، وتحسين الجودة، وتعزيز الخدمات الشاملة بين الأنظمة المختلفة في رؤية أعم وأشمل لتعزيز دورها الفعال.

وأكدت ساسكيا أن الحماية الاجتماعية تؤدي دورًا محوريًا في الحد من لجوء الأسر إلى استراتيجيات التكيف السلبية عند مواجهة صعوبات في توفير الغذاء، مشيرةً إلى أن الأسرة التي تفتقر إلى مظلة الحماية قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أوضاعها المعيشية وتزيد من تعرضها لمخاطر الفقر. وأوضحت أن دعم حصول الأسر على خدمات صحية وتغذوية محددة يمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، لما له من دور في تجنيب الأسر الوقوع في دوائر أعمق من الفقر، وتعزيز قدرتها على الصمود والاستمرار والتعافي.

بدورها، أكدت السيدة باميلا ديل، مستشارة أولى للحماية الاجتماعية بمنظمة اليونيسف، أهمية تكامل الخدمات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية، ودور الحماية الاجتماعية في الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضةً العديد من النماذج الدولية في هذا الصدد؛ حيث تمتلك الحكومات الوطنية والمحلية مسؤوليات محددة بوضوح، وأنظمة معلومات مشتركة، وتمويلًا مخصصًا للخدمات المحلية، مؤكدةً أن التكامل يجب أن يكون مؤسسيًا من خلال آلية تنسيق وحوكمة واضحة، وهو ما يجعله مستدامًا وليس مجرد مشروع مؤقت.

وتحدثت السيدة نهلة زيتون، أخصائي أول حماية اجتماعية بالبنك الدولي، عن دور التحويلات النقدية في حماية الأسر الأكثر ضعفًا، مؤكدةً أنها تمثل إحدى الأدوات الأساسية للحماية الاجتماعية، إلا أنها لا تتحول إلى استثمار تنموي حقيقي إلا عندما ترتبط بتنمية رأس المال البشري.وأوضحت أن النمو الاقتصادي لا يرتكز على زيادة الدخول فقط، وإنما يعتمد بصورة أساسية على صحة الأفراد ومستوى معرفتهم وإنتاجيتهم، وهو ما تسعى منظومة الحماية الاجتماعية إلى تحقيقه، مشيرةً إلى أن الدعم المالي يوفر الحماية للأسرة في الحاضر، لكن الأهم أن يفتح أمامها مسارات أفضل للمستقبل.

وأشارت إلى الجهود المصرية في تطوير منظومة الاستهداف من خلال السجل الموحد والربط الاجتماعي، مؤكدةً أن مصر نجحت في بناء قاعدة بيانات ضخمة عبر برنامج «تكافل وكرامة»، وتعمل على الربط بين المستفيدين من البرنامج والخدمات الصحية والتعليمية، بما يعزز استفادة الأسر من منظومة متكاملة من التدخلات تشمل التغذية والصحة والتعليم والتمكين، ويساعدها على تحسين ظروفها المعيشية والخروج من دائرة الفقر، مشددةً على أهمية تطوير منظومة المتابعة وقياس النتائج.

من جهته، تناول السيد أبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، ملف تنمية الطفولة المبكرة، موضحًا أن هذه المرحلة تمثل عملية تعلم وتنمية متكاملة تتمحور حول الطفل، وتشمل تنمية مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والنمو العاطفي، والمهارات التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل، وتعزيز قدرته على التعلم والتفاعل مع الآخرين، وتظل آثارها ممتدة عبر مختلف مراحل حياته.