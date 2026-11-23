أعلنت هيئة العناية العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن متوسط زمن رحلة العمرة بلغ نحو 124 دقيقة خلال شهر جمادى الأولى من عام 1448هـ، في مؤشر يعكس انسيابية حركة المعتمرين وتنظيم الخدمات المقدمة لهم، بما يُسهم في تيسير أدائهم مناسكهم وتعزيز تجربتهم الإيمانية.

وأوضحت الهيئة أن متوسط مدة الطواف بلغ 52 دقيقة، فيما وصلت مدة السعي إلى 50 دقيقة، كما بلغ متوسط زمن الانتقال من الساحات إلى صحن المطاف 12 دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى 10 دقائق، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وبيّنت الهيئة أن 73% من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف، فيما يؤدي 60% منهم السعي في الدور الثاني، بما يعكس تنوع مسارات أداء المناسك والاستفادة من الأدوار والمرافق المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، ورفع كفاءة إدارة الحشود وتيسير حركة التنقل بين مواقع أداء المناسك، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والتقنية، وتوفير بيئة آمنة وميسّرة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.