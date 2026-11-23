ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغت 645.3 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 683.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم "الاثنين"، أن قيمة الصادرات المصرية إلى العراق سجلت 641.4 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 681.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من العراق 3.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 مقابل 2.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وأضاف أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى العراق خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2026 تضمنت الخضروات والفواكه بقيمة 109.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 69.6 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 59.5 مليون دولار، والتبغ بقيمة 40.4 مليون دولار، والأثاث والمنشآت جاهزة الصنع بقيمة 37.8 مليون دولار.

وأشار إلى أنه في المقابل تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من العراق في الفواكه والأثمار بقيمة 2.9 مليون دولار، ومجموعات سلعية متنوعة بقيمة مليون دولار.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 52.5 مليون دولار خلال العام المالي (2024 - 2025) مقابل 211.8 مليون دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، بينما سجلت تحويلات العاملين من العراق في مصر 2.6 مليون دولار مقابل 1.8 مليون دولار خلال فترتي المقارنة.

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، سجلت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر 5 ملايين دولار خلال العام المالي (2024 - 2025) مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي السابق، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في العراق 72.1 مليون دولار مقابل 27.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من المقارنة.