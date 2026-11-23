أعربت الفنانة روجينا عن استيائها من تصريحات الفنان أشرف عبد الباقي الأخيرة بشأن مسلسل «حكايات زوج معاصر»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانتين بسمة وجيهان راتب، منتقدة حديثه عن اعتذار عدد من الفنانات عن العمل، وقوله إنه استبدل بطلة المسلسل بثلاث بطلات.

وقالت روجينا، خلال استضافتها في بودكاست «قصتي»، إنها فوجئت بتصريحات أشرف عبد الباقي، متسائلة عن سبب إثارة هذا الأمر بعد مرور 22 عامًا على عرض المسلسل، ولماذا ذكر أسماء الفنانات اللاتي شاركن في العمل، دون الكشف عن أسماء من اعتذرن عنه.

وأضافت: «لما أسمع إنه بيقول تصريح زي ده، غريب أوي وإيه وقته وليه؟ ويا أشرف أنت ذكرت إن في بطلات كتير أوي اعتذروا عن المسلسل، ليه مذكرتش أسماءهم زي ما ذكرت اسمنا؟ وهل المشكلة عندهم ولا عندنا إحنا اللي وافقنا نشتغل معاك ونقف جنبك أو تحت قيادتك؟ هي دي كلمة شكرا بعد 22 سنة؟ طالع تقول فكيت بطلة بـ3 بطلات؟».

وأوضحت روجينا أنها لم تتوقع أن يصدر مثل هذا التصريح من أشرف عبد الباقي، الذي تكن له الحب والتقدير، قائلة: «أنا مذهولة، لأن بالنسبالي أشرف عبد الباقي إنسان محترم ومهذب وطيب، إزاي يقلل مننا كده؟ ولا أنت مقدرتش تجيب أسماء البطلات اللي اعتذروا عن المسلسل لأنك لا تستطيع الخوض في حرب معاهم، لكن تقدر تحارب روجينا الطيبة وبسمة الطيبة وجيهان راتب اللي أنت مقدرتش تجيب اسمها».

وأكدت أن الفنانات الثلاث لم يكنّ أسماء مجهولة وقت مشاركتهن في المسلسل، مشيرة إلى أن بسمة كانت تمتلك رصيدًا فنيًا في السينما، كما أنها شاركت في فيلم «المصير»، متسائلة عن سبب التقليل من مشاركتهن في العمل بعد كل هذه السنوات، وأضافت: «إحنا منستحقش منه كده، لا أنا ولا بسمة ولا جيهان راتب».

وفي سياق متصل، كشفت روجينا تفاصيل وكواليس انضمامها إلى مسلسل «حكايات زوج معاصر»، موضحة أن العمل كان من تأليف محمود الطوخي وإخراج شيرين عادل في أولى تجاربها الإخراجية، وأنها كانت تعلم أن المسلسل عُرض على عدد من الفنانات واعتذرن عنه.

وأضافت أن المخرجة شيرين عادل تواصلت معها وعرضت عليها المشاركة في مسلسل مكون من 30 حلقة، وأخبرتها بأنها ستكون بطلة العمل بالكامل، وهو ما شجعها على قراءة السيناريو الذي أعجبها، لتوقع العقد وتستعد لبدء التصوير.

وأشارت إلى أنها فوجئت بعد تجهيز ملابسها واتفاقها على بدء التصوير باتصال من المخرجة، أبلغتها خلاله بقرار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي آنذاك عبد الرحمن حافظ، بتقديم المسلسل من خلال ثلاث بطلات، بحيث تقدم كل فنانة 10 حلقات من العمل.

وأوضحت روجينا أنها رفضت هذا التغيير وطلبت الاعتذار عن المسلسل والحصول على عقدها لتمزيقه، لكن المخرجة أخبرتها بأن التصوير على وشك البدء ولا يوجد وقت لإجراء تغييرات، ما دفعها للاستعانة بزوجها الفنان أشرف زكي والتوجه لمقابلة عبد الرحمن حافظ لإبلاغه بقرارها.

وتابعت أن عبد الرحمن حافظ رفض اعتذارها، وأبلغها بضرورة تنفيذ أوردر التصوير، محذرًا إياها من التعرض للشطب حال عدم حضورها، قائلة: «وقتها جتلي حالة عياط، وكنت بقول يا رب ليه الظلم ده، وطول الطريق كنت بدعي على نفسي، بس أول ما دخلت اللوكيشن كنت سعيدة ومبسوطة وخلصت التصوير».

واختتمت روجينا حديثها بالكشف عن أن المخرجة شيرين عادل تواصلت معها لاحقًا، وطلبت منها تقديم 10 حلقات من المسلسل، بعدما كانت تعمل على أحد المشاهد مع الفنانة جيهان راتب، التي انتقدت عدم ذكر أشرف عبد الباقي اسمها، مؤكدة أنها كانت ممثلة موهوبة، لتوافق روجينا في النهاية على تقديم الحلقات واستكمال مشاركتها في العمل.