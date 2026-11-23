كشف صُنّاع فيلم الرعب والتشويق «ممسوس» عن الملصق الدعائي الرسمي للعمل، بالتزامن مع الإعلان عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي بمصر يوم 30 ديسمبر المقبل، على أن ينطلق عرضه في بقية الدول العربية اعتبارًا من 31 ديسمبر.



ويخوض الفيلم تجربة سينمائية تعتمد على مجموعة من النجوم الشباب، في مقدمتهم ياسمينا العبد، وعمر رزيق، ويوسف رأفت، وعبد الرحمن محمد، وتارا عبود، وسلمى زكي، إلى جانب مشاركة الفنان إياد نصار ضيف شرف.



وتدور أحداث «ممسوس» حول الشاب يحيى شكري، الذي يصطحب مجموعة من أصدقائه في رحلة لاستكشاف أماكن تاريخية غامضة في مصر، ارتبطت على مدار سنوات بحكايات وأساطير عن الجن والعوالم الخفية.



وتبدأ الرحلة كمغامرة استكشافية يقرر الأصدقاء توثيقها وبث تفاصيلها مباشرة عبر الإنترنت، سعيًا إلى جذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، قبل أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب، بعدما يجد أفراد المجموعة أنفسهم في مواجهة ظواهر غامضة ومواقف مرعبة تتجاوز توقعاتهم.